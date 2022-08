Wer Hilfe braucht im Umgang mit der Verwaltung in Stadt oder Kreis, oder mit der Polizei, der kann sich an Barbara Schleicher-Rothmund wenden. Sie ist Bürgerbeauftragte des Landes und Beauftragte für die Landespolizei und bietet im September eine persönliche Sprechstunde in Pirmasens an.

Laut Mitteilung der Bürgerbeauftragten findet der nächste Termin am Donnerstag, 22. September, in der Stadtverwaltung Pirmasens statt. Anmeldungen nimmt das Büro der Bürgerbeauftragten, Telefon 06131 2 899999 (Frau Schüttler), bis zum 8. September entgegen.

Als Bürgerbeauftragte des Landes stehe sie mit ihrem Team zur Verfügung, um Bürger im Umgang mit der Verwaltung zu beraten und zu unterstützen, erklärt Barbara Schleicher-Rothmund. Ziel sei es, eine einvernehmliche Lösung zu finden, wenn Probleme mit einer Behörde bestehen. Als Beauftragte für die Landespolizei ist sie zudem Ansprechpartnerin für Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern über die Polizei des Landes. Ebenso können sich Polizeibeamtinnen und -beamte im Zusammenhang mit der Ausübung ihrer Tätigkeit direkt an sie wenden, ergänzt sie.

Barbara Schleicher-Rothmund ist telefonisch unter 06131 289990 erreichbar, schriftlich (Kaiserstraße 32, 55116 Mainz), per Fax (06131 2899989) oder per E-Mail: poststelle@diebuergerbeauftragte.rlp.de. Weitere Infos sowie das Online-Formular gibt es im Internet: www.diebuergerbeauftragte.rlp.de.