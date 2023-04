Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Den Menschen ein Bruder sein, das ist sein Lebensmotto. In seinem Glauben an Gott hat er sich dem Dienst an den Menschen verpflichtet. Am Sonntag feiert Pfarrer Erich Steigner sein 50. Priesterjubiläum. Der Festgottesdienst findet um 10.30 Uhr auf dem Sportplatz statt.

Am 25. Juni 1972 wurde Steigner im Speyerer Dom durch Bischof Friedrich Wetter zum Priester geweiht. Am 2. Juli fand dann unter großer Beteiligung in seinem Heimatort Fischbach seine Primizfeier statt.