Die Bushaltestelle an der Alten Schule in Dellfeld und die beim Autohaus Reißland in Falkenbusch sollen barrierefrei ausgebaut werden – wobei in Falkenbusch eine in die Bergstraße umzieht. Denn vorm Autohaus ist kein Platz. Kerstin Preyer (FWD) sieht Probleme an der Alten Schule.

Die eine Haltestelle am Falkenbuscher Autohaus bleibt vorerst bestehen, die andere wird verlegt in die Richtung Bahnhof abzweigende Bergstraße und dort barrierefrei ausgebaut, so Bürgermeisterin