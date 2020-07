Premiere für den Förderverein Rieschweiler-Mühlbach: Mit dem Bürgercafé für Jung und Alt bietet der im März gegründete Verein am Mittwoch um 15 Uhr am Freisitz an der Pfaffenberghalle die erste Veranstaltung an. Kommen darf jeder.

Drei Stunden Kaffee und Kuchen. Das erfordert Planung und Helfer, vor allem in Zeiten von strengen Hygienevorschriften, wie Katrin Roschy, die Vorsitzende des Fördervereins, berichtet. „Wir haben 15, 16 Helfer im Einsatz, zwei davon achten nur darauf, dass die Hygieneregeln eingehalten werden.“ So gebe es auch ein Ticket-System, damit nicht zu viele Menschen auf dem Gelände sind. Die Obergrenze für Freiluftveranstaltungen liegt im Moment bei 350 Personen.

Wie viele Gäste letztendlich zur Premiere kommen, weiß Roschy nicht. Aber: Die Resonanz im Vorfeld sei schon mal gut gewesen. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen. Aber auch auf Regen ist das Team vorbereitet. „Bei schlechten Wetter ziehen wir um in die Halle“, sagt Roschy. Der Kuchen stammt aus Spenden.

Der Förderverein Rieschweiler-Mühlbach hat sich im März gegründet. Er hat knapp zwei Dutzend Mitglieder und soll laut Katrin Roschy dabei helfen, Projekte und Feste im Ort in die Tat umzusetzen. Die Corona-Pandemie habe den Jahresplan des Vereins ein wenig nach hinten verschoben. „Als die ersten Lockerungen bekannt wurden, haben wir uns gleich an die Planung für den Kaffeenachmittag gemacht.“