Laufen für eine bessere Welt: Unter diesem Motto steht der „Sponsored Walk“, den das Otfried-von-Weißenburg-Gymnasium (OWG) jährlich veranstaltet, um Spenden zu sammeln. Erstmals liefen in diesem Jahr die Schülerinnen und Schüler der Realschule plus und des OWG gemeinsam für die gute Sache.

Die beiden Schulleiter, Michael Dürphold von der Realschule plus und Peter Gutmann vom OWG, eröffneten den Spendenlauf. Dann machten sich insgesamt 1000 Schüler auf den Weg durch den Wald in Richtung Ehrenfriedhof und zurück. Die Strecke von drei Kilometern war in drei Teile aufgeteilt, pro Runde mussten drei Stempel eingesammelt werden. Die erlaufenen Spendensummen werden die Schulen an ihre jeweiligen gemeinnützigen Projekte geben, die sie zum Teil schon seit Jahren unterstützen. Das gemeinsame Schulfest organisierten die Schülervertretungen der beiden Schulen gemeinsam.

Der „Sponsored Walk“, der am OWG seit vielen Jahren Tradition ist, fand in diesem Jahr erstmals als gemeinsame Aktion der beiden Schulen statt. „Das ist nun nach der Solidaritätsaktion für die Ukraine unsere zweite gemeinsame Aktion, und es soll in Zukunft noch mehr davon geben“, sagte Gutmann. Beide Schulleiter sind sich einig, dass die Schulen mehr zusammenarbeiten wollen. „Wir halten es für wichtig, dass wir als Schulzentrum auch gemeinsam auftreten“ sagte Dürphold.