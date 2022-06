Das erste Dahner Pfingstfest steigt am Wochenende im Kurpark. Für alle Altersstufen soll dort etwas geboten werden – Kirmes, Kultur und Kulinarisches.

Organisiert wird das Pfingstfest gemeinsam von der Stadt Dahn, der Schaustellerfamilie Christ aus Lemberg und den Pächtern des Haus des Gastes, Anne Frary-Behres und Christofer Behres. Von Freitag bis Montag können Besucher im Kurpark Kirmesbetrieb und Musik erleben. Neben Angeboten wie Autoscooter, Kinderkarussell und Kirmesständen sowie Speiseangebote – von Süßwaren, Bratwürsten, Burgern, Flammkuchen bis hin zum Weindorf – gibt es täglich Livemusik.

Den Auftakt macht am Freitag ab 20 Uhr das Erp-Eastern Rock-Projekt. Weiter geht’s am Samstag mit der Gruppe Rock „N“ Rose von 16 bis 19 Uhr. Zur gleichen Zeit treten am Sonntag die Klingbachthaler auf. Am Pfingstmontag spielen von 11 bis 13 Uhr die Wieslautermusikanten. Um 16 Uhr hat „de Härtschd“ einen Auftritt, bevor die Gruppe „Birthtree“ von 18 bis 21 Uhr den Abschluss gestaltet.

Ein neues Angebot für alle Altersklassen

Schon seit längerer Zeit versucht Stadtbürgermeister Holger Zwick eine klassische Kirmes mit Fahrgeschäften, die es in Dahn schon länger nicht mehr gab, zu organisieren, um so auch ein Angebot für Teenager zu schaffen. Bisher scheiterte dies an den traditionellen Dahner Festen aufgrund von Terminkollisionen bei den Schaustellern. So entstand das neue Pfingstfest. Holger Zwick möchte mit diesem Fest auch ein vielfältiges Angebot für alle Alters- und Zielgruppen ermöglichen. So findet etwa noch ein Flohmarkt statt, bei dem alle Bürger nach vorheriger Anmeldung (Telefon 06391 9196281) Flohmarktartikel zu moderaten Standgebühren anbieten können.

Die Finanzierung des Festes soll größtenteils über Spenden erfolgen. Daher wird bei den Musikdarbietungen um Spenden gebeten. Die Kultur-Veranstaltungen beim Pfingstfest sind so terminiert, dass es nicht mit dem deutsch-französischen Partnerschaftstreffen an Pfingsten in Erfweiler kollidiert.

Künftig jährlich geplant

Die Stadt plant das Pfingstfest zukünftig jährlich durchzuführen und so „im Veranstaltungskalender des Felsenlandes zu etablieren“, wie es Holger Zwick ausdrückt. Für ihn stellt der Kurpark der perfekte Ort für das Fest dar, weil sich dort in unmittelbarer Nähe Kirmes (Parkplatz Haus des Gastes) und Kultur (Konzertmuschel) kombinieren lassen. Außerdem sind das Restaurant vom Haus des Gastes, das während des Festes geöffnet ist, der Spielplatz und die Minigolfanlage in der Nähe des Festgeschehens.