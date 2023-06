Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Ludwigswinkel wird es am Montagabend eine besondere Premiere geben. Der Gemeinderat trifft erstmals seine Entscheidungen in digitaler Form. Eine Premiere auch für die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland.

Diskutieren und entscheiden soll der Rat am Montag über die Auftragsvergabe für die Buswendeschleife im Ortsteil Schöntal, über die Annahme von Spenden und Grundstücksangelegenheiten