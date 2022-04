Der Lemberger Gemeinderat muss sich beeilen, um das Bauhofprojekt ohne gravierende Preissteigerungen zu vollenden. In der Sitzung am Donnerstag mahnte Bürgermeister Niebuhr, dass mehrere Anbieter inzwischen nur noch sehr kurz gültige Angebote abgeben. In einem Fall wurde mit einer Preissteigerung von 20 Prozent gedroht, falls noch ein Tag gewartet würde.

Die Kostenexplosionen auf den Rohstoffmärkten sorgen für schwierige Zeiten für Bauherren. Da war der Beschluss für eine Küche im Bauhof zum Preis von 5600 Euro noch das kleinste Problem. Zumal trotz Lieferengpässen offenbar die Geräte zu beschaffen sind. Mehreren Ratsmitgliedern erschien der Preis dennoch zu hoch für eine kleine Küche im Sozialraum des Bauhofs. Niebuhr verteidigte den Preis, da noch Waschmaschine und Trockner enthalten seien. „Das ist kein Luxus“, so der Bürgermeister.

Schwieriger wurde es für das neue Salzsilo des Bauhofs. Hier hatte eine Firma ein Angebot über 27.000 Euro abgegeben, das bis zur Ratssitzung noch mal um 2000 Euro erhöht wurde. „Die Preise verändern sich beinahe täglich“, erläuterte Niebuhr. Das alte Salzsilo wieder zu verwenden, sei nicht möglich gewesen, da die Anlage schon zu alt sei und der Umzug einen teuren Spezialtransport gebraucht hätte.

Angebot für Zaun gleich 20 Prozent höher

Richtig kritisch wurde es bei der Vergabe des Auftrags für den Zaun rund um den Bauhof. Hier soll ein stabiler Doppelstabmattenzaun installiert werden und für die Zufahrten sind normale Drehtore vorgesehen. Die Gemeinde erhielt ein Angebot für 16.600 Euro. Bürgermeister Niebuhr betonte, dass für dieses Angebot nur eine Preisbindung bis zur Ratssitzung gegeben worden sei. „Morgen sind es 20 Prozent mehr“, so Niebuhr.

Das seit Jahren diskutierte Bauhofprojekt wird derzeit im Industriegebiet an der K36 realisiert. Erste Kostenschätzungen ließen auf eine Umsetzung für rund 200.000 Euro hoffen. Dann verteuerte sich der Bau bis auf derzeit 1,3 Millionen Euro, von denen die Gemeinde eine Million allein zahlen muss.