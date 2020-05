Für die Postfiliale in Waldfischbach-Burgalben muss ein neuer Standort gesucht werden: Zum 30. September habe Evi Plautz, die die Filiale seit Oktober 2015 in der Hauptstraße betreibt, den Vertrag mit der Post gekündigt, teilte Waldfischbach-Burgalbens Bürgermeister Michael Oestreicher (BWB) mit.

Es gelte nun, Augen und Ohren offen zu halten, und – falls möglich – zu helfen, um schnell eine Lösung zu finden, wo künftig die Post angesiedelt sein könnte. Denn einen Zustand wie 2015, als es monatelang keine Postfiliale in Waldfischbach-Burgalben gab, bis Plautz in der Hauptstraße öffnete, „der sollte sich nicht wiederholen“, sagte Oestreicher.

Eine Entscheidung ist auch beim Discounter Aldi gefallen: Der Markt bleibt am Standort im Gewerbegebiet Schorbach und wird nach aktuellen Vorgaben und Designs des Unternehmens umgestaltet. Anträge ans Bauamt des Kreises seien bereits gestellt. Aldi hatte, wie berichtet, erfolglos nach einer Fläche in zentraler Lage in Waldfischbach-Burgalben gesucht. Am Standort Waldfischbach-Burgalben will der Discounter aber festhalten, weshalb nun in die Filiale investiert wird.