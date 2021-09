In der Postfiliale in Thaleischweiler-Fröschen wird es ab dem 23. November keine Finanzdienstleistungen der Postbank mehr geben. Ob dies auch weitere Filialen betrifft, ist offen.

Die Aufgabe des Angebotes bestätigte das Unternehmen auf RHEINPFALZ-Anfrage. „Die Postbank und die Deutsche Post überprüfen ihr Filialnetz regelmäßig in Bezug auf Kundenverkehr, Produktnutzung und Kosten“, informiert ein Sprecher des Unternehmens. Diese Prüfung führte in Thaleischweiler-Fröschen zu dem Ergebnis, dass Bankdienstleistungen nicht mehr wirtschaftlich nachhaltig angeboten werden könnten. Bis 2022 wolle die Postbank ihr Angebot von knapp 800 auf 700 Filialen reduzieren. Ob davon noch weitere Filialen in der Südwestpfalz betroffen sind, stehe aktuell noch nicht fest.