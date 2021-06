Genesen, aber nicht gesund: Manche früheren Corona-Patienten haben trotz ihrer Genesung noch lange mit den Folgen von Covid-19 zu kämpfen. Sie können sich Ende des Monats online über die Langzeitfolgen informieren und austauschen.

Die Selbsthilfekontaktstellen in Rheinland-Pfalz laden für Mittwoch, 30. Juni, ab 18 Uhr zu einem Online-Vortrag via Zoom über den Krankheitsverlauf und die Behandlung von Langzeitsymptomen der Covid-19-Erkrankung ein. Danach gibt es eine Fragerunde, teilte die Kreisverwaltung mit. Referent ist Stephan Eddicks, Chefarzt der Innern Medizin/Kardiologie des Median-Reha-Zentrums Bernkastel-Kues. Nach dem Vortrag berichten die Kontaktstellen über Möglichkeiten der Selbsthilfe. Ein erster Austausch von Betroffenen soll demnach ebenfalls angeboten werden. Die kostenlose Veranstaltung richtet sich an alle Interessierten, die Teilnehmer müssen nicht Mitglied in einer Selbsthilfegruppe sein. Anmelden kann man sich bei Karina Frisch von der Außenstelle des Kiss-Pfalz-Selbsthilfetreffs.

Kontakt

Telefon 06331/809333, E-Mail frisch@kiss-pfalz.de, online selbsthilfe-rlp.de/kiss-pfalz.