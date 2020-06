Viele Promis haben im Deutschen Schuhmuseum ihre Spuren hinterlassen. Genauer: ihre Schuhe. Aktuell der Sprinter-Superstar Usain Bolt, unter anderen. Besondere Promi-Exemplare zeigt das Museum nun gesondert ab Montag. Vorgesehen dafür war übrigens auch ein Paar Schuhe aus höchsten royalen Kreisen.

Es war eine Frage wert. Doch die Queen wollte dann doch nicht in die Fußstapfen von Helmut Kohl, Steffi Graf und weiteren Prominenten treten. Nicht aus royalem Ressentiment, sondern weil sie ansonsten wohl bald keine Schuhe mehr hätte. Die englische Königin ließ nämlich mitteilen, dass sie ihre Schuhe nicht schicken könne, weil sehr viele ähnliche Anfragen an „Her Majesty“ gerichtet werden. „It would be impossible to fulfil them all“, es wäre nicht möglich, diese Wünsche alle zu erfüllen – so war es laut Schuhmuseum in der freundlichen Absage aus dem Schloss Windsor in England vom Büro der englischen Königin Elisabeth II. formuliert.

Neuzugänge aus Sport und Mode

Andere Prominente haben dagegen zugesagt, dem Museum ein Paar Schuhe zu überlassen. Wenn ab Montag, 22. Juni, die Kompakt-Schau Besonderheiten aus der Promi-Sammlung präsentiert, dann werden auch drei Neuzugänge erstmals dort zu sehen sein. Das sind zum einen Schuhe von Modedesigner und Moderator Guido Maria Kretschmer, dann die Laufschuhe des Triathleten Jan Frodeno, Goldmedaillengewinner 2008 bei Olympia und dreifacher Gewinner des Ironman Hawaii (2015, 2016, 2019), sowie die Spikes von Sprint-Superstar Usain Bolt, achtfacher Olympiasieger, elffacher Weltmeister und Weltrekordhalter.

Promi-Schuhe ziehen an

Bei prominenten Persönlichkeiten aus Show, Politik und Sport kenne man die Gesichter, die Schuhe aber sehe man fast nie: Vielleicht sei das der Grund, so stellt der stellvertretende Museums-Vorsitzende Asmus Kaufmann fest, weshalb die Besucher des Schuhmuseums gerade bei den Prominenten-Schuhen besonders lang verweilten – der ein oder andere mit einem Schmunzeln im Gesicht.

Die Cowboystiefel von Schimanski, die Lackschuhe von Thomas Gottschalk und die zierlichen Sandaletten von Michelle Hunziker aus der letzten gemeinsamen Wetten-dass-Show des ZDF, Bergsteigerschuhe von Louis Trenker und Reinhold Messner, Tennisschuhe von Boris Becker, Steffi Graf und Roger Federer: Diese und weitere 80 Paare sind zu bewundern.

Sie verraten auch, wie Prominente der Öffentlichkeit in Erinnerung bleiben wollen. CDU-Politiker Heiner Geißler (1930-2017) beispielsweise schenkte dem Schuhmuseum Hauenstein keine Alltags-, sondern leichte Bergsteigerschuhe. Geißler erlernte schon als Kind das Klettern und war passionierter Bergsteiger und Gleitschirmflieger – zwei Sportarten, mit denen er sich den politischen Zwängen seiner Partei auch symbolisch entzogen hat. Im Gegensatz dazu steht der klobige Wanderschuh seines damaligen Parteigenossen Helmut Kohl.

„Zeitgeist“-Ausstellung verlängert

Die 2019 präsentierte Sonderausstellung anlässlich des 70. Geburtstages der Bundesrepublik Deutschland „7 Jahrzehnte: Zeitgeist der BRD“ wird bis 31. Oktober verlängert. Vom Häkeldeckchen-Flair der Wirtschaftswunderzeit über die schrillen 1970er Jahre bis in die Gegenwart hinein erleben die Besucher eine illustre Zeitreise durch sieben Jahrzehnte. Neben Kults und Trends aus Mode, Hobby, Musik und Technik gibt es auch viele multimediale Präsentationen.

