Bei der Frage, wen Corona-Positive über ihr Testergebnis informieren müssen, gibt es laut Kreisverwaltung vorgegebene Personenkreise und Zeiträume. Relevant sind die Kontakte aus den letzten zwei Tagen vor dem positiven Test beziehungsweise die Kontakte in den letzten zwei Tagen vor den ersten Krankheitssymptomen. Und jene Kontakte, die man gegebenenfalls sogar nach dem positiven Test oder nach dem Symptombeginn noch hatte.

Enger Kontakt, zuvor als Kontaktpersonen der Kategorie 1 bezeichnet, besteht beispielsweise, wenn beim Atmen, Sprechen oder Singen der einzuhaltende Mindestabstand von 1,5 Metern unterschritten wurde und nicht alle eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen haben. Enger Kontakt besteht auch bei gemeinsamen längeren Aufenthalten in einem geschlossenen Raum bei mangelnder Frischluftzufuhr.

Quarantäne und PCR-Test

Enge Kontaktpersonen müssen sich unverzüglich in eine zehntägige Quarantäne begeben und eine PCR-Testung durchführen lassen. Die Quarantäne kann durch einen negativen Test verkürzt werden kann. Konkret endet sie bei einem negativen PCR-Test frühestens am fünften Tag oder durch einen negativen PoC-Antigentest, also Schnelltest in einer Teststation, frühestens am siebten Tag. Wenn Kontaktpersonen vollständig geimpft oder genesen sind, ist keine Quarantäne vorgeschrieben, solange sie keine Symptome haben. Wenn Symptome vorliegen, müssen sich auch diese mittels PCR testen lassen und sich absondern.

Auf Symptome achten

Wer in engem Kontakt mit einer mit dem Coronavirus infizierten Person war, sollte in den folgenden 14 Tagen der Inkubationszeit des Virus ganz besonders auf Krankheitssymptome achten. Insbesondere wer Fieber, Erkältungssymptome, einen Verlust des Geruchs- und/oder Geschmackssinns oder Durchfall entwickelt oder bereits solche Symptome hat und diese sich deutlich verschlimmern, kontaktiert umgehend den Hausarzt und teilt dort mit, als enge Kontaktperson einer mit Corona infizierten Person zu gelten. Bei gesundheitlichen Problemen außerhalb der Praxiszeiten kann man sich telefonisch unter der Nummer 116117 an den ärztlichen Bereitschaftsdienst wenden. Auch hier soll man unbedingt mitteilen, dass man als enge Kontaktperson zu einer mit Corona infizierten Person gilt.

Nach Abschluss der Quarantäne kann den engen Kontaktpersonen auf Antrag eine Absonderungsbescheinigung durch das Gesundheitsamt ausgestellt werden.