Die sechs Platanen und drei Akazien, die am Straßenrand im Höhmühlbacher Ostring stehen, sollen gefällt werden. Dem stimmte der Rat am Montagabend einstimmig zu. Möglicherweise kommen noch weitere Bäume weg, weil sie Schäden verursachen.

Grund ist, dass die Wurzeln den Gehweg bereits stark in Mitleidenschaft gezogen haben und nun drohen, auch den Straßenbelag zu beschädigen. Gut 5000 Euro kostet die Fällaktion der neun Bäume im Ostring, der Auftrag dafür geht an die Rieschweiler-Mühlbacher Firma KS Forst und Gartenbetrieb.

Die Pflasterarbeiten, so Roschy, sollen in Eigenleistung erfolgen. Ursprünglich war hierfür die Schmitshauser Firma Staab ins Auge gefasst worden, die hätte die Gehwege für rund 7500 Euro repariert. Zudem kam im Rat der Gedanke auf, auch die weiteren Straßenbäume im Ostring abzuschneiden, bevor die auch Schäden an Gehweg und Straße verursachen. Für diese Schäden muss übrigens die Gemeinde zahlen, da sie in der Verkehrssicherungs-Pflicht ist.

Im Rat kam zudem Kritik auf, warum im Ostring überhaupt Platanen gesetzt worden sind. Normalerweise sei die Platane ein reiner Parkbaum. Sie ist ein sogenannter Herzwurzler – eine Mischform aus Flach- und Tiefwurzler.