Der Freizeitpark soll in einen „Alle-Generationen-Park“ umgewandelt werden. Mit der Auftragsvergabe für die Fortführung der Planung ist der nächste Schritt erfolgt.

MERZALBEN. Im August vergangenen Jahres wurde der Freizeitpark erneut unter die Lupe genommen. Dieses Mal war es Roland Kettenring vom BBP Kaiserslautern von der Stadtplanung und Landschaftsplanung, der die Parkanlage ins Visier nahm und Vorschläge unterbreitete. Kurz gefasst, Kettenring schlug einen „Alle-Generationen-Park“ vor unter der Vorgabe: „Gutes erhalten, Neues ergänzen!“ Das Großprojekt wurde von Kettenring auf rund 350.000 Euro geschätzt. Mittlerweile liegt laut Beschlussvorlage der Verbandsgemeinde der Betrag bei 400.000 Euro. Die geplanten Maßnahmen sollen in drei Bauabschnitten verwirklicht werden, befand der Rat im Oktober vergangenen Jahres.

In der jüngsten Ratssitzung informierte Ortsbürgermeister Michael Köhler, dass drei Angebote für die für Überarbeitung und Fortführung der Planungsleistungen für den Freizeitpark eingeholt, aber nur zwei Gebote abgegeben wurden. Günstigster Bieter war das Ingenieurbüro BBP aus Kaiserslautern mit einem Honorarbetrag von rund 61.000 Euro. Grundlage für die Honorarermittlung sind Kosten in Höhe von 250.000 Euro, die die Leistung als Gesamtauftrag für die Phasen eins bis neun beinhalten. Der Gemeinderat beschloss bei einer Enthaltung den Auftrag an BBP Partner GmbH in Kaiserslautern zu geben. Das Unternehmen sei für Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit bekannt, wurde begründet.

Bei der Vergabe geht es nun um die Leistungsphase eins bis drei, ohne Rechtsanspruch auf Weiterbeauftragung. Hierfür liegen die finanziellen Ausgaben bei 17.767 Euro. Die Leistungsphasen 1-3 beinhalten Grundlagenermittlung, Vor-und Entwurfsplanung.