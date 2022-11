Schüler der Berufsbildenden Schulen in Pirmasens und in Rodalben stellen beim Management-Planspiel am Dienstag und Mittwoch ihre betriebswirtschaftlichen Fähigkeiten auf den Prüfstand.

Unternehmerisches Denken und Handeln lernen, Erfolgsfaktoren und betriebswirtschaftliche Zusammenhänge erkennen und Handlungen daraus ableiten: Beim Management-Planspiel Topsim gilt es, theoretisches Wissen aus der Schule praktisch anzuwenden. Am Dienstag und Mittwoch, 22. und 23. November, können Schüler der BBS Pirmasens und Rodalben ihre Talente zeigen. Die Mitspieler bilden dabei ein Unternehmensteam, das für die Leitung einer fiktiven Firma verantwortlich ist. Die Veranstaltung findet statt in der Hochschule Kaiserslautern am Standort Zweibrücken.

Entscheidungen treffen und hinterfragen

Die Computer-Simulation bildet ein realistisches Modell eines mittelständischen Unternehmens ab. Es gilt, strategische Weichen zu stellen und praktische Entscheidungen zu treffen. Während der verschiedenen Phasen des Planspiels sammeln die Teilnehmer Erfahrungen mit anhaltendem Lerneffekt. Sie lernen, betriebswirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen und ihr Wissen in der Praxis anzuwenden. Wie funktioniert die Entscheidungsfindung im Team? Wie wirken sich Preis, Produktqualität und Werbung auf die Nachfrage aus? Als Unternehmenslenker müssen die Schüler den Überblick über alle Geschäftsbereiche erlangen, Entscheidungen treffen und diese hinterfragen. Dabei stehen ihnen Tutoren der Hochschule Kaiserslautern beratend zur Seite. Die Ergebnisse des Managementplanspiels werden am Mittwochnachmittag präsentiert. Dabei wird auch ein Siegerteam gekürt.

Das Topsim-Management-Planspiel wird von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH, den Wirtschaftsförderungen der Städte Pirmasens und Zweibrücken sowie dem Fachbereich Betriebswirtschaft der Hochschule Kaiserslautern ausgerichtet. Unterstützt wird die Veranstaltung von der Sparkasse Südwestpfalz.