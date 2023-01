Die Ende der 1970er Jahre gebaute Rotenstein Mehrzweckhalle in Münchweiler ist marode und soll saniert werden. Im Februar will die Gemeindeführung darüber mit Hallennutzern sprechen.

Das Dach der Mehrzweckhalle ist undicht, Regen dringt ein, beim Brandschutz muss nachgebessert werden und die sanitären Anlagen erfüllen die heutigen Standards nicht mehr. Das Planungsteam Südwest mit Sitz in Dahn soll die Sanierung der Sporthalle planen. Das Gesamtangebot schließt sowohl die technische Ausstattung als auch die Tragwerksplanung ein. Die Planungskosten belaufen sich auf rund 200.000 Euro. Die Sanierung, deren Kosten auf 1,72 Millionen Euro geschätzt wird, wird aus dem Förderprogramm des Innen- und Heimatministeriums des Bundes gefördert.

Ortsbürgermeister Timo Bäuerle lädt nun alle ortsansässigen Vereine, vor allem diejenigen, die die Sporthalle nutzen, zu einem Informationsabend am 23. Februar, 19 Uhr, ein. Die Vereine werden dann vom Architekten über die Abläufe und die Nutzungsmöglichkeiten sowie Einschränkungen informiert.

Mobilfunkmast geplant

Der nächste Schritt zum geplanten Ausbau der Feldstraße ist gemacht. Der Rat gab grünes Licht, Planungsbüros zwecks Honoraranfragen für Ingenieurleistungen anzufragen. Die Feldstraße ist die älteste Ortsstraße. Ebenfalls erneuert werden in diesem Zuge auch die Gas-, Strom-, Kanal- und Wasserversorgungen.

Seine Zustimmung hat der Rat erteilt zur Aufstellung eines 61 Meter hohen Mobilfunkmastes im Bereich Waschbrunnen, hinter dem „Herzbrünnell“. Der Mast soll den Mobilfunkempfang vor allem auf der B10 in diesem Bereich verbessern.

Zwei neue E-Ladesäulen

Weil der Platz in der Hauptstraße für die Einrichtung eines Behindertenparkplatzes fehlt, wird am Bürgerhaus ein solcher Parkplatz entstehen. Außerdem informierte Bäuerle, dass eine Ladesäule für Elektroautos dort entstehen soll und eine zweite im Industriegebiet bei dem Unternehmen Lithon plus. Demnächst wird das Sitzen auf den Holzbänken rund um Münchweiler angenehmer: Alle Sitzbänke in der Gemarkung und auf den Friedhöfen werden in nächster Zeit sukzessive vom Bauhof renoviert. Auf dem Aussichtspunkt „Ritsch“ soll eine Liegebank aufgestellt werden.

Die Adventsfensteraktion hat 2500 Euro erbracht. Die Einnahmen werden als Spende vom Kulturverein an die Gemeinde übergeben. Das Geld soll in die Spielplätze investiert werden, informierte Bäuerle.