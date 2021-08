Wenn man den kleinen Esel herumtollen sieht, muss man ihn sofort liebhaben. Kyan ist das vierte Fohlen das auf dem Hof des Avalonordens aus Biedershausen auf die Welt kommt, der sich auf die Zucht der selten gewordenen Eselrasse Poitou spezialisiert hat. Wer möchte, kann den Kleinen besuchen und streicheln.

Es war eine schwere Geburt, im wahrsten Sinne des Wortes. Der kleine Kyan, der am Samstagabend zur Welt kam, brauchte über eine Stunde, um den Mutterleib zu verlassen. „Das ist ungewöhnlich“, erzählt Uschi Frei, Vereinsmitglied des Avalonordens in Biedershausen. Sie war eine der Hebammen, die der Stute Dana bei ihrer ersten Geburt halfen. Das Fohlen steckte fest, es wollte partout nicht heraus.

Bei der Geburt gab es auch Verletzte

Da half nur Ziehen und Drücken, bis endlich das Köpfchen, und dann auch das ganze Eselchen, draußen waren. Dabei gab es sogar Verletzte. Geburtshelferin Birgit Wenzel, ebenfalls Mitglied des Avalonordens, stürzte, als sie der werdenden Mutter auswich, die voller Schmerzen um sich getreten hatte. Mittlerweile geht es ihr aber wieder besser – Birgit, wobei sich Dana auch wieder wohl fühlt.

Auch die Stute und das Fohlen waren von dem Prozedere so mitgenommen, dass der Nachwuchs im gepolsterten Schubkarren in den Stall gefahren wurde und Eselin Dana erst mal hilfesuchend zu ihrer eigenen Mutter Soupline trottete.

Mittlerweile lässt die frischgebackene Mama aber ihren Beschützerinstinkt durchblicken, streicheln kann man den Kleinen aber trotzdem. Das plüschige, schwarze Fell ist ganz weich und kuschelig, bleibt aber nicht für immer so. In den nächsten Wochen wird es die Farbe wechseln und braun werden. Dann verfilzt es und wird rau und zottelig, so wie das seines Vaters Dino, der in Cleeberg in der Nähe von Gießen lebt und seinen Spross wahrscheinlich nie kennenlernen wird.

Ob Kyan ein Hengst bleibt und selbst einmal Nachkommen zeugen wird oder ob er kastriert wird, hängt von seiner Zukunft ab, und die wird wohl nicht beim Avalonorden liegen. Denn Oma Soupline wird erneut Mama, Stichtag ist der 5. Oktober – womit der dann neugeborene Onkel jünger sein wird als sein Neffe Kyan. „Zwei Fohlen, das können wir uns nicht leisten“, sagt Uschi Frei ein bisschen wehmütig. Die Zucht sei sehr zeit- und kostenintensiv, und das Coronavirus habe den Betrieb des gemeinnützigen Vereins erschwert. Das Hoffest fällt aus, und Helfer fehlen. „Wir freuen uns über jeden, der vorbeikommt und mitanpackt. Als Belohnung gibt es dann eine Kuscheleinheit oder einen Ritt auf dem Rücken unseres Wallachs Fionn“, verspricht Frei.

Das Eselchen ist schon ein kleiner Fernsehstar

Kyan hat inzwischen schon versucht auszubüchsen. „Weit ist er nicht gekommen“, sagt Frei lachend, „aber wir haben uns ganz schön erschrocken“. Der kleine Abenteurer wird noch einige Zeit zusammen mit seiner Familie auf der Weide in Biedershausen verbringen. Er kann sogar auf dem Youtube-Kanal des Avalonordens und auf Twitter bestaunt werden – fast wie ein richtiger Star.

Man kann ihn sich aber auch auf dem Hof anschauen und gleich die Gelegenheit nutzen, mit den Eseln zu schmusen. Nur auf seine Jacke sollte man aufpassen, daran knabbern die Esel besonders gerne.

