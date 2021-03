Die Ausbaupläne des Bottenbacher Kindergartens werden abgespeckt. Zudem wird nicht mehr an der Bundesförderung festgehalten, da die Vorgaben dafür nach Ansicht des Gemeinderats utopisch sind. Nun soll der Ausbau billiger werden und mit anderen Fördermitteln bezahlt werden, sagte Bürgermeister Klaus Weber am Donnerstagabend.

Der Bottenbacher Kindergarten platzt aus allen Nähten, entspricht zudem nicht mehr den Ansprüchen des neuen Kindergartengesetzes, sagte Kita-Leiterin Claudia Stein am Donnerstag. Dringend müsse Platz für eine ganze Gruppe samt Nebenraum geschaffen werden. Um den Ansprüchen in Zukunft noch gerecht zu werden, soll an den Kindergarten angebaut werden. Das ist bereits beschlossene Sache.

Nun gibt es laut Weber jedoch Probleme mit der erhofften Bundesförderung. Der Grund: Um die zu bekommen, müsste der Anbau im Juni kommenden Jahres stehen. Utopisch, meinen Bürgermeister und Gemeinderat. Zudem würden die Fördergelder des Bundes schmaler ausfallen als gedacht. Ursprünglich, so der Plan, sollte der Bund 90 Prozent der Kosten des 800.000 Euro teuren Anbaus übernehmen. Der restliche Eigenanteil wäre für Bottenbach zu stemmen gewesen. Nun hätte es laut Weber aber so ausgesehen, dass Bottenbach einen Eigenanteil von 350.000 Euro zahlen muss. Und wenn das Gebäude bis Mitte Juni 2022 nicht betriebsfertig ist, gebe es gar keine Förderung. Sprich: Bottenbach bliebe auf den restlichen Kosten sitzen. „Für mich ist das ehrlich gesagt ein Unding“, kritisiert Weber.

Der doppelt abgespeckte Anbau

Laut Stein gibt es derzeit zu wenig Plätze mit Mittagessenangebot, es gibt zu wenige Ruhe- und Nebenräume, die Küche ist zu klein, und die Ganztagsplätze reichen vorne und hinten nicht aus. Inzwischen komme es sogar vor, dass Eltern für ein Kind einen Ganztagsplatz bekommen, für das Geschwisterchen aber nicht. „Wir können nicht mehr allen Eltern gerecht werden“, sagte Stein.

Der neue Plan sieht vor, den ohnehin schon abgespeckten Kindergartenanbau noch mal zu günstiger zu machen. Die Kosten sollen auf 600.000 Euro gedrückt werden – wenn's geht, sogar weniger. Das heißt etwa, dass die Küche kleiner wird und ein Geräteraum beziehungsweise Lager wegfällt. Mit dem neuen Anbau könnten in Bottenbach bis zu 45 Kita-Plätze geschaffen werden, die von Kindern ab einem Jahr besucht werden können. Der Rat stimmte geschlossen dafür, den Förderantrag für die Bundesförderung auslaufen zu lassen und der Kirchengemeinde, die Träger des Kindergartens ist und letztlich die Ausbauentscheidung fällt, zu empfehlen, mit dem kleinen Anbau und der normalen Kreisförderung weiter zu planen. Dass die Kirche den Ausbau bezahlt, bleibt unrealistisch. Dafür fehle ihr schlichtweg das Geld, hieß es.