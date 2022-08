Weil es zuletzt zu massiven Beschwerden über Jugendliche kam, die spätabends in Rodalben Unruhe stiften, randalieren und Leute anpöbeln, haben Ordnungsamt, Jugendamt und Polizei eine Sprechstunde ins Leben gerufen. Sie wurde sehr gut angenommen.

Sehr gut frequentiert war die Sprechstunde der Polizei, des Kreisjugendamtes und des Ordnungsamtes am Donnerstagnachmittag in den Räumen der Verbandsgemeindeverwaltung Rodalben. Anlass waren die vermehrten Anzeigen wegen Ordnungsstörungen und Straftaten von Jugendlichen, die sich vor allem am Marienplatz in Rodalben aufhalten.

In der Sprechstunde hatten Betroffene sowie Anwohnerinnen und Anwohner die Möglichkeit, sich mit den Fachleuten auszutauschen und ihre Sorgen mitzuteilen. Die Sprechstunde wurde sehr gut angenommen.

Im Dialog stellten Polizei, Jugendamt und Ordnungsamt Maßnahmen vor, die sie angehen werden, um gemeinsam die Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten. Dazu zählt unter anderem, dass man von Seiten des Jugendamtes den Jugendlichen Freizeitmöglichkeiten anbieten möchte. Auch ein eigener Jugendraum ist in der Planung. Gleichzeitig hatten die Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, Hinweise an die verschiedenen Organisationen zu richten, die gerne angenommen wurden und natürlich auch berücksichtigt werden.

Insgesamt, so die Rückmeldung, habe sich die Situation in Rodalben derzeit beruhigt und es seien kaum noch Störungen von den Jugendlichen festzustellen. Ordnungsamt, Jugendamt und Polizei werden ihre Maßnahmen fortsetzen und im Austausch bleiben.