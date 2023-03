Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Bauamt des Landkreises Südwestpfalz wird sich den Standort eines geplanten Pizza-Services in einem Wohngebiet in Rodalben noch mal anschauen. Dann wird entschieden, ob es dabei bleibt, dass in einem früheren Friseurgeschäft kein Pizza-Service eröffnet werden darf. Dieser beantragten Umnutzung der Räume hatte das Bauamt – im Gegensatz zur Verbandsgemeinde – zunächst nicht zugestimmt.

Gegen dieses Nein des Bauamtes hat der Mann, der den Pizza-Service eröffnen möchte, Widerspruch eingelegt. Deshalb beschäftigte dieser Fall den Kreisrechtsausschuss.