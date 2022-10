Bischof Wiesemann hat am Sonntag besonders engagierte Frauen und Männer mit der Pirminius-Plakette, der höchsten Auszeichnung der Diözese, geehrt. Darunter Edith Koch aus Dahn und die Jägerkapelle Erfweiler.

Die Auszeichnung für kirchliches und karitatives Engagement hat Bischof Karl-Heinz Wiesemann am Sonntag an 22 Frauen und Männer sowie an den Musikverein Jägerkapelle Erfweiler verliehen. Vorgeschlagen wurden die Geehrten von Pfarreien, Verbänden und vom Bischof.

Edith Koch aus Dahn wurde von der Pfarrei Heiliger Petrus in Dahn vorgeschlagen, weil sie sehr häufig „im Auftrag der Kirche“ unterwegs ist. Entweder auf dem Weg zu einem Wortgottesdienst in mehreren Seniorenheimen oder zur kfd-Frauengymnastik, die sie leitet. Sie engagiert sich bei der Sternsingeraktion oder beim „Würzwischbinden“, beim Kochen von „Grumbeersupp und Appelkiechle“ oder beim Belegen von Schnittchen für Beerdigungskaffees. Darüber hinaus ist sie in der Kleiderstube, beim Überbringen der Krankenkommunion oder bei Geburtstagsbesuchen in der Pfarrei aktiv.

Erstmals eine Musikgruppe geehrt

Erstmals wurde – ebenfalls auf Vorschlag der Pfarrei Dahn – eine Musikgruppe mit der Pirminius-Plakette geehrt: der Musikverein Jägerkapelle Erfweiler, vertreten durch den Vereinsvorsitzenden Gustav Burkhard. Bereits vor fast 100 Jahren, in ihrer Gründungssatzung, hat sich die Jägerkapelle verpflichtet, kostenlos und jederzeit für kirchliche Feste und Anlässe zur Verfügung zu stehen. Seitdem ist der Musikverein nicht nur fester Bestandteil von Dorffesten und -feiern, sondern trägt auch zur Gestaltung des pfarrlichen Lebens bei: bei der Abholung der Kommunionkinder am Kreuz, bei der Fronleichnamsprozession in Erfweiler, aber auch in Dahn, Schindhard und Hinterweidenthal. Bei der jährlichen Wallfahrtsprozession und der Messfeier an Mariä Himmelfahrt von Erfweiler zum Winterkirchel ist die Kapelle ebenso aktiv wie beim Laternenumzug an St. Martin und an Weihnachten, wenn sie die Gläubigen auf die Christmette einstimmt.