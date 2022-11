Die Pirminius-Plakette, die ihr kürzlich vom Bistum Speyer verliehen wurde, sieht Edith Koch als Zeichen der Anerkennung für die Teamarbeit der Katholischen Frauengemeinschaft (KfD) an. Dort ist sie schon seit vielen Jahren ehrenamtlich engagiert.

Hauskommunion, Geburtstags- und Jubiläumsbesuche, Caritasausschuss und Dienst in der Kleiderstube der Kolpingfamilie sind nur einige der Orte, an denen Edith Koch, Jahrgang 1954, sich in der Pfarrei engagiert. Seit ihrer Jugendzeit ist sie mit dem Ehrenamt vertraut, engagierte sich in der Jugendpfarreiarbeit und in der Katholischen Jungen Gemeinde. Der Einsatz für Pfarrei und Mitmenschen war und ist ihr immer wichtig. „Mit Ehrungen hab ich eigentlich nicht so viel am Hut“, sagt sie. „ich wollte die Plakette auch gar nicht erst annehmen.“ Aber sie sehe sie „als Auszeichnung für uns alle an, es ist nicht nur mein Verdienst“, stellt sie fest.

Gemeinsam etwas bewegen

Am meisten am Herzen liegt ihr die Arbeit in der KFD (Katholische Frauengemeinschaft Deutschland). Mit den Frauen gemeinsam etwas bewegen, da fühlt sie sich wohl. Edith Koch ist keine Einzelkämpferin – „wir können nur gemeinsam etwas bewegen und auf die Beine stellen, eine allein steht auf verlorenem Posten, Ehrenamt geht nur in Gemeinschaft“, sagt sie.

Mit ihrem Leitungsteam trifft sie sich regelmäßig, gemeinsam gestalten sie einmal im Monat eine Messfeier – „immer etwas anders als sonst so normal ist und hinterher gibt es noch einen Umtrunk, denn die Begegnung ist uns wichtig“. Corona hat vieles zum Erliegen gebracht. „Wir haben versucht, mit Wurfsendungen im Briefkasten in Kontakt zu bleiben oder mit Gesprächen über den Gartenzaun, die Frauen waren dafür sehr dankbar“, erinnert sie sich.

Seniorenturnen nicht nur für die Damen

Seniorennachmittage, Adventswanderungen, Frühstückstreffen, Fasching, Nacht der Stille, viele Beispiele gibt es aus der Frauenarbeit, doch gilt es auch immer das richtige Maß zu finden und die passenden Angebote. Das Seniorenturnen, das sie jeden Montag anbietet, kommt gut an. „Es ist aber auch offen für Männer“, sagt Edith Koch. Auf ihren Ehemann Karl-Josef kann sie zählen, er unterstützt sie bei allen Aktionen, ist der Mann am Computer zu Hause, „wenn es ein Plakat oder ein Gottesdienstheft zu drucken gibt, macht er das, da bin ich ganz froh“.

Regelmäßig in Seniorenheimen unterwegs

Die KFD ist ihr wichtig. Wenn sie über den Verband und seine Ziele spricht, leuchten ihre Augen . „Das ist ein Verband von Frauen für Frauen, und es wurde schon einiges erreicht, auch auf gesellschaftlicher Ebene. Es geht nicht nur um Kaffee und Kuchen, ganz im Gegenteil.“ Einige Jahre zwischendurch war sie familiär mit der Angehörigenpflege gebunden, da ging nicht so viel.

Besonders am Herzen liegt ihr auch die Altenheimseelsorge in den Dahner Heimen, hier ist sie regelmäßig zu Besuchen und Wort-Gottes-Feiern unterwegs, ist seit 14 Jahren Mitglied im Heimbeirat im Haus am Kurpark. Einen eineinhalbjährigen Kurs für Altenheimseelsorge hat sie absolviert.

Ihr persönlicher Glaube ist ihr wichtig. „Mein Glaube erhält mich am Leben und ist die Grundlage für die Beziehung zu meinen Mitmenschen“, erklärt Koch ihre Motivation. Für ihre Kirche hat sie den guten Rat, die Probleme nicht unter den Teppich zu kehren und die unangenehmen Dinge nicht mehr zu vertagen.