Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz (WFG) ermutigt Existenzgründende aus den Jahren 2022 bis 2026, sich für den Gründerpreis „Pioniergeist 2026“ zu bewerben.

Der Wettbewerb wird von der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB), den Volksbanken Raiffeisenbanken in Rheinland-Pfalz sowie dem Südwestrundfunk ( SWR) ausgerichtet. Teilnehmen können alle, die sich in diesem Zeitraum – bis einschließlich 30. Juni 2026 – für eine Neugründung oder die Übernahme eines Unternehmens entschieden haben.

Der Preis für das beste Gründungskonzept ist mit 15.000 Euro dotiert. Der zweite Platz erhält 10.000 Euro, der dritte Platz 5000 Euro. Das SWR-Fernsehen begleitet die Preisverleihung und stellt die Gewinnerunternehmen öffentlichkeitswirksam vor. Bewerbungsunterlagen gibt es online unter www.pioniergeist-rlp.de. Bewerbungen sind ab sofort bis zum 30. Juni möglich.

„Die Existenzgründenden müssen sich nicht verstecken“

Landrätin Susanne Ganster wirbt für eine Teilnahme aus der Südwestpfalz: Bei zahlreichen Kontakten und Betriebsbesichtigungen gemeinsam mit Wirtschaftsförderin Miriam Heinrich werde deutlich, wie viele innovative Ideen in der Region erfolgreich umgesetzt würden. „Deshalb sollten Jungunternehmer die Chance nutzen und sich beim ,Pioniergeist 2026’ bewerben“, sagt Ganster. Auch WFG-Geschäftsführerin Miriam Heinrich betont das Potenzial in der Region: „Die Existenzgründenden müssen sich nicht verstecken – immer wieder zeigt sich, dass aus guten Ideen erfolgreiche Unternehmen entstehen.“

Die ISB ist das Förderinstitut des Landes Rheinland-Pfalz mit Sitz in Mainz und unter anderem für Wirtschafts- und Wohnraumförderung zuständig.