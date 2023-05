Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der ehemalige Kindergarten in Maßweiler ist verkauft. Die Arztpraxis bleibt in ihren Räumen. Nebenan zieht wieder ein Pflegedienst ein: Herzlicht aus Thaleischweiler-Fröschen. Inhaberin Rebecca May hat das Gebäude gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Kevin Preyer gekauft.

„Gesucht und gefunden“, freut sich Rebecca May über das Gebäude in der Schulstraße 24, das perfekt zu den Plänen von Herzlicht passt. Aktuell ist der Intensivpflegedienst