Sie wollen Rodalben erblühen lassen und Insekten und Vögeln etwas Gutes tun: Rund 250 Kinder haben sich dafür draußen fleißig als Gärtner betätigt und Wildblumen ausgesät.

„Rodalben blüht“ – so heißt die Aktion von rund 200 Grundschülern der Mozartschule und 50 Kindergartenkinder der Kitas Sommerfeld, Sankt Pius, Sankt Elisabeth sowie Sankt Dominikus. In den vergangenen Tagen betätigten sich die 250 Kinder als Gärtner und streuten an sieben eigens hierfür präparierten Stellen Saatgut aus. Das notwendige Wissen und die Idee zu dieser außergewöhnlichen Pflanzaktion hatte Lehrer Uwe Heisel, der seit Jahren mit den Schülern der Mozartschule „Mozarthonig“ vom eigenen Bienenvolk in der Schule schleudert.

„Ich habe einen Vortrag über Wildbienen gehört von einem Bienenobmann aus Baden-Württemberg“, erzählt Heisel. Das Projekt „Rodalben blüht auf“ war geboren. Ziel ist die Förderung regionaler Wildblumen und Gräser, um den für das Ökosystem wichtigen Insekten und Vögeln ein besseres Nahrungsangebot bereitzustellen. Die Blühzeit ist von Juni bis August und die ausgesäten Pflanzen blühen mehrjährig. Den Lohn ihrer Mühen können die Kinder also schon bald sehen.

Mit Begeisterung dabei

Der Rodalber Stadtbürgermeister Claus Schäfer und der Beigeordnete Anton Matheis musste nicht lange überredet werden für die Umweltaktion, also waren die Standorte schnell gefunden, unter anderem am Ortseingang Am Horberg, an der Schwallbornanlage, dem Radweg am Eingang von Rodalben von der Biebermühle kommend, an einem großen Feld im Bereich der Stadtteile Heide und Lohn, an zwei Blühflächen am Friedhof und am Pfarrgarten Sankt Josef. Mitglieder des hiesigen Imkerverein unterstützten das Projekt mit Rat und Tat.

Dafür tauschten die Kinder dann Schulranzen und Turnschuhe gegen Gummistiefel, Spaten und Streugut. „Es hat sich gezeigt, dass die Kinder begeisterungsfähig beim Pflanzen sind und den Sinn der Aktion verinnerlicht haben“, freut sich Heisel über die gelungene Aktivitäten in Sachen Umweltschutz. Die Kosten von 700 Euro teilen sich der Förderverein, Edeka Löw und die Stadt Rodalben.

Die Begeisterung findet sich in einem Aufsatz von Viertklässler Paul Seibert wieder: „Mit den Kindergartenkindern von St. Pius legten wir unsere erste Blühwiese an. Der Grund für unsere Aktion war, Rodalben aufblühen zu lassen und einheimischen Insekten zu helfen“, schreibt er voller Begeisterung. Und so ganz nebenbei ist es dem Stadtbild nicht abträglich und damit auch förderlich in Sachen sanfter Tourismus.