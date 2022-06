Die Premiere des Pfingstfestes in Dahn ist gelungen, wenn auch der Familientag kurzfristig ausgefallen ist. Diese Bilanz zog Stadtbürgermeister Holger Zwick. Die Vorbereitungen für die große Feier zum Jubiläum der deutsch-französischen Städtepartnerschaft sind unterdessen angelaufen.

Das erstmals veranstaltete Pfingstfest mit Kirmes-Betrieb und Kultur- und Musikdarbietungen kam gut an und war so gut besucht, dass teilweise Essensangebote ausgingen – wozu auch der kurzfristige Ausfall des Food-Trucks beitrug. Ebenfalls kurzfristig musste der für Dienstag angekündigte Familientag entfallen, da der Schaustellerbetrieb einem befreundeten Betrieb in einer Notlage half. Stadtchef Holger Zwick kündigte an, dass die Schaustellerfamilie dies beim nächsten Pfingstfest wieder gut machen werde. Fahrchips behielten ihre Gültigkeit.

Die Vorbereitungen zur Feier der 50-jährigen Städtepartnerschaft zwischen Dahn und Wasselonne am 24. September im Kurpark sind auf allen Ebenen angelaufen. Das Fest wird auch unter Beteiligung der Bürger und der Vereine organisiert. Die Fäden laufen bei dem Stadtratsmitglied Erwin Hoffmann (Wählergruppe Koch) zusammen. Ihn ernannte der Stadtrat vertretungsweise zum Beauftragten für Kultur- und Städtepartnerschaft. Er vertritt Bernd Koch, der krankheitsbedingt vorübergehend ausfallen wird. Für die Organisation der Dahner Sommerspiele bleibt Bernd Koch aber weiterhin verantwortlich.