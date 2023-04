Die Gemeinde Wiesbach wird das Pfarrheim zugunsten der Kindertagesstätte übernehmen . In der Schulstraße müssen noch einige Mängel behoben werden.

Einstimmig hat der Wiesbacher Rat die Übernahme des Pfarrheims innerhalb eines Erbbaurechtsvertrages für die Bedürfnisse der Kita beschlossen. Der Kindergartenzweckverband, dem neben Wiesbach auch Käshofen und Krähenberg angehören, hat den Wiesbacher Plänen direkt nach der Ratssitzung ebenfalls zugestimmt.

Vertagt wurde indes die Auftragsvergabe für das Nachtragsangebot zum Ausbau der Schulstraße. Die Auftragsvergabe ist notwendig, um ausstehende Rechnungen bezahlen zu können. Die Schulstraße wurde bereits am 13. März abgenommen. Einige Arbeiten müssten hier noch im Rahmen der Mängelbeseitigungsfrist bis zum 30. April erledigt werden, erklärte Björn Bernhard, Verbandsgemeindebürgermeister. Außerdem müssten in diesem Zusammenhang noch einige offene Fragen mit dem Bauamt der Verbandsgemeinde geklärt werden, so Bürgermeister Klaus Buchmann.