Vor 20 Jahren hat Tilo Brach auf Anregung der örtlichen Feuerwehr seinen ersten Motorradgottesdienst organisiert. Die Jubiläumsauflage am 18. August ist nun zugleich seine letzte: Der für die protestantischen Gemeinden Winterbach, Battweiler und Oberauerbach zuständige Pfarrer geht 2025 in Ruhestand. Er hofft aber, dass die Veranstaltung auch ohne ihn weiterlebt.

Nach 20 Motorradgottesdiensten ist für Tilo Brach Schluss. Im kommenden Jahr wird er um diese Zeit schon im Ruhestand sein. Wer die Motorradgottesdienste fortführen und ob das Format überhaupt beibehalten wird, werde sich zeigen, sagt Brach auf Anfrage. Er ist Seelsorger der protestantischen Jakobuskirchengemeinde, zu der sich die Gemeinden in Winterbach, Battweiler und Oberauerbach zusammengeschlossen haben. Am 30. Juni 2025 wird Brach in Ruhestand gehen. Wie es dann mit seiner Kirchengemeinde weitergehen wird, ist laut Brach derzeit ebenfalls noch offen.

Vor 20 Jahren habe er sich in der Notfallseelsorge engagiert, erinnert Brach an die Anfänge der Motorradgottesdienste. Zu dieser Zeit habe die Freiwillige Feuerwehr in Winterbach den Anstoß für die Treffen gegeben, die seitdem einmal im Jahr stattfinden. Vergangenes Jahr wurden die Biker erstmals auf den Flugplatz Pottschütthöhe eingeladen, weil in Winterbach gerade Bauarbeiten im Gange waren. Auch dieses Jahr treffe man sich auf dem Gelände zwischen Rieschweiler und Stockborner Hof/Battweiler, kündigt Brach an.

Gottesdienst auf der Pottschütthöhe hat viele Vorteile

Auf der Pottschütthöhe Gottesdienst zu feiern, habe viele Vorteile, erläutert Brach: Der Platz sei großzügig, bei Regen könne man in eine Hangar-Halle ausweichen, Gastronomie sei vor Ort. So sorgten die Ehrenamtlichen der Jakobuskirchengemeinde zusammen mit dem Restaurant „Farmes Sky“ fürs leibliche Wohl. Brach: „Es gibt auch wieder eine Verlosung. Der erste Preis ist ein Rundflug mit einer Cessna von einer Stunde für drei Personen.“

Als Thema für den 18. August hat sich Brach „Born to be wild“ (englisch für „geboren, um wild zu sein“) aus dem Film „Easy Rider“ ausgesucht. Für Musik sorgt wie schon in den Jahren zuvor Franky P. mit seiner Gitarre. Die Motorradfahrer und -fahrerinnen werden von Tilo Brach – selbst begeisterter Biker – gesegnet. Die Kollekte ist für die Jugendarbeit in der Region gedacht. Je nach Wetter erwartet der Geistliche „bis zu 80 Besucher“. Diese kämen in der Regel nicht nur aus der Nähe, sondern auch von weiter her. Zwingend Motorrad fahren müsse man aber nicht, betont Brach – jeder sei willkommen.

Info

Der Motorradgottesdienst mit Pfarrer Tilo Brach findet am Sonntag, 18. August, ab 11 Uhr auf dem Flugplatz Pottschütthöhe statt; Musik macht Franky P.; im Anschluss gibt es Essen und Trinken.