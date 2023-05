Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es war ein stiller Abschied, nach 21 Jahren. Aber es ist Corona geschuldet, dass es für Martin Lenz in Lambsborn oder Bechhofen eben kein großes Pfarrfest gab. Der protestantische Pfarrer geht am 1. Juli nach Weisenheim am Sand.

In zwei Wochen beginnt Martin Lenz seinen Dienst an seiner neuen Pfarrstelle. Es ist ein Wechsel, der durchaus schwerfällt und nicht zuletzt familiär bedingt ist. Unzählige Familienleben hat