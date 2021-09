„Ganz aus dem Dienst geht man ja als Pfarrer nie“, lautete Monsignore Gerhard Poetes Interpretation des Ruhestandes auch noch Jahre, nachdem er im August 2012 seine Pfarreien an seinen Nachfolger übergeben hatte. 37 Jahre wirkte Poete als katholischer Seelsorger in Hornbach und war zuletzt zuständig für die Gemeinden Hornbach, Großsteinhausen, Riedelberg, Altheim und Pinningen. Von 1989 bis 2012 war er zudem Pfarrverbandsleiter. Am Sonntagnachmittag ist Gerhard Poete im Alter von 79 Jahren gestorben.

Mit 25 Jahren wurde er 1967 in seiner oberschlesischen Heimat zum Priester geweiht. Er reiste 1974 in den Westen aus, kam als Kaplan nach Niedergailbach und wurde 1975 Pfarrer in Hornbach. Und Hornbach wurde für Poete zur Heimat. „Ich habe hier viele Freunde gefunden“, sagte er später einmal. Weggehen kam für ihn also nicht in Frage, obwohl er immer wieder interessante Angebote erhalten hatte. „Gott wollte es so“, kommentierte er sein Wirken in Hornbach bescheiden. Aber er selbst wollte es auch.

„Das Engagement der Menschen hier hat mich fasziniert“, sagte er als Begründung. Viele hätten ihn damals mit offenen Armen empfangen. Auch die anderen klopften ihm zwei, drei Jahre später auf die Schulter – als sich erste Erfolge seines dialogorientierten Kurses zeigten. Denn der freundliche Nonkonformist, der in seiner Zeit als Pfarrer 110 Paare getraut hat, baute in seiner Gemeinde etwas auf, das nicht verloren gehen sollte: Freundschaften, gegenseitige Wertschätzung und eine Gesprächskultur, die auf einen gemeinsamen Ansatz zur Entwicklung der Stadt abzielte.

Und er führte sich in Hornbach gleich mit einem Novum ein, einem gemeinsamen Pfarrfest mit der evangelischen Gemeinde. Es folgten Wallfahrten zum Pirminius-Grab. Über 200 Pilgergruppen aus der Saar-Lor-Lux-Region kamen in einem Jahr; Hornbach erfuhr eine touristische Aufwertung. Der Anstoß kam von Poete; die Umsetzung gelang in Zusammenarbeit mit seinem evangelischen Kollegen und Kommunalpolitikern jeder Couleur. „Ein offener Austausch ist mir wichtig“, beschrieb der Kirchenmann seinen vertrauensvoll-pragmatischen Ansatz.

2003 würdigte der Papst sein Eintreten für Wallfahrten und Pirminius-Gebetsveranstaltungen mit dem Ehrentitel „Monsignore“. Poete betrachtete ihn als Auszeichnung für die gute Zusammenarbeit vor Ort.

Begriffe wie konservativ oder progressiv mochte er nicht. „Das Alte hat seine guten Seiten. Aber es muss ebenso Raum für neue Ideen geben“, lautete sein Konzept. Jeder möge seinen Weg für den richtigen halten, solle dies aber auch dem anderen zugestehen.

Gerhard Poete liebte das Reisen, liebte die Geselligkeit, sei es beim Skat oder beim Fußball – vor dem Fernseher oder auf dem Platz selbst. Er liebte die Gartenarbeit und die Tasse Tee bei Sonnenuntergang auf der Terrasse. Und seine 45 Orchideen, die er wegen des geringen Pflegeaufwandes als „Junggesellenpflanzen“ bezeichnete.