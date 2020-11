Die Katholische Pfarrei Heiliger Petrus wird am Freitag, 6. November, 18 Uhr, in einem Gottesdienst Pater Ingbert Naab gedenken.

Naab wäre in diesem Jahr 135 Jahre alt und sein Todestag jährt sich zum 85. Mal. Der Gottesdienst findet in der Pfarrkirche St. Laurentius in Dahn statt.

Naab wurde am 5. November 1885 als Karl Borromäus Naab in Dahn geboren, wurde Priester und trat in den Orden der Kapuziner ein. Schon früh versuchte er mit Veröffentlichungen über den Nationalsozialismus aufzuklären, erkannte früher als viele andere, in welche Richtung Deutschland unterwegs war. Sein besonderes Augenmerk galt der Bildung der Jugend.