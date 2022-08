Pater Paul Salamon verlässt die Dahner Pfarrei Heiliger Petrus. Erst am 1. September 2021 war der Franziskanerpater als Kooperator nach Dahn gekommen, gerne wäre er auch hier geblieben.

„Die Menschen haben mich unkompliziert und herzlich aufgenommen, dafür bin ich sehr dankbar“, sagt er. Dass Pater Salamon die Pfarrei nach knapp einem Jahr schon wieder verlassen muss, ist nicht seine eigene Entscheidung. Die Bistumsleitung in Speyer hat so entschieden, weil ein Teil seiner Dienstprüfung, die er in Polen abgelegt hat, hier nicht anerkannt wird, erläuterte Salamon auf Nachfrage. „Ich habe eine Einladung von einem Bistum in Österreich und bin dort in Gesprächen, um in einer Pfarrei Dienst zu tun“, ergänzte er.

Der Priester stammt aus Polen und war dort über viele Jahre als Dozent an der Universität Lublin eingesetzt. Schon seit Mitte der 90er Jahre kam er regelmäßig für Urlaubsvertretungen nach Deutschland. Seit 2009 war er im Bistum Regensburg tätig und seit 2019 im Bistum Speyer. Für das Pfarreiteam bedeutet sein Weggang einen herben Verlust: Die Pfarrei wird in Zukunft – neben einem Diakon und einer Pastoralreferentin – nur noch mit zwei Priestern anstatt wie bisher mit drei besetzt sein.