Auf den Weißen Sonntag mussten Katholiken während der Corona-Pandemie lange warten. Doch in diesem Monat holt die Rodalber Pfarrei Maria Königin die Feiern nach, bei denen 40 Kinder ihre erste Heilige Kommunion empfangen – verteilt auf sieben Gottesdienste in vier Gemeinden.

Der Reigen der Kommuniongottesdienste, die immer um 19.30 Uhr beginnen, wurde in Rodalben eröffnet mit neun Kommunionkindern am vergangenen Samstag und vier am Sonntag.

An diesem Wochenende