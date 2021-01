Wie die Pfalzwerke mitteilen, stehen zwischen Dienstag, 11. Januar, und Freitag, 15. Januar, Arbeiten am Stromnetz in Hilst an. Gearbeitet wird täglich zwischen 8 und 16 Uhr. In dieser Zeit wird die Stromversorgung der Gemeinde mittels eines Notstromaggregates gewährleistet, so die Pfalzwerke. Es könne aber zu kurzzeitigen Stromausfällen kommen. Empfindlichen Geräte wie Computer, Fernseher oder Telefonanlagen sollten daher vom Netz getrennt werden. Heizungsanlagen oder Durchlauferhitzer können geschützt werden, in dem die Steuersicherung ausgeschaltet wird.