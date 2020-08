Nächste Woche kann es in Merzalben und auf der Imbsbacher Mühle in Münchweiler zu kurzen Stromunterbrechungen kommen, weil die Pfalzwerke dort das Stromnetz warten. Gearbeitet wird von Montag, 31. August, bis Mittwoch, 2. September, auf der Imbsbacher Mühle (jeweils 8 bis 16 Uhr) und von Donnerstag bis Mittwoch, 3. bis 9. September, jeweils 8 bis 16 Uhr, in Merzalben. Mittels Notstromaggregat wird die Versorgung gewährleistet, so die Pfalzwerke. Die Einwohner können während dieser Zeit aber keinen Strom aus eigener Erzeugung ins Netz einspeisen.