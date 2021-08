Firmenerweiterungen und Neuansiedlungen machen sich bemerkbar: Der industrielle Strombedarf in der Region ist gestiegen. Gleichzeitig wird mehr „grüner“ Strom produziert. Daran passen auch die Pfalzwerke ihre Leitungsstrukturen zwischen Pirmasens und Vinningen an. Rund zwölf Millionen Euro kostet eine aktuelle Maßnahme.

Der Ausbau der Stromnetze ist für den Energieversorger „dringend erforderlich“, vor allem mit Blick auf die Energiewende und die Erreichung der Klimaschutzziele. Daher habe die Pfalzwerke Netz AG in der Südwestpfalz mit einem der größten Leitungsbauprojekte ihrer Geschichte begonnen, teilt das Unternehmen mit. Zwischen Pirmasens und Vinningen wird ein weiteres 110-Kilovolt-Kabel in die Erde eingezogen. Diese Trasse wird auf fast elf Kilometern komplett unterirdisch verlegt und verläuft von Pirmasens-Fehrbach nach Vinningen, wo gleichzeitig ein neues Umspannwerk gebaut wird.

Rund zwölf Millionen Euro investieren die Pfalzwerke in den Bau von Leitung und Umspannwerk. Die Arbeiten daran sollen im ersten Quartal 2022 abgeschlossen werden, sofern es Witterung und Pandemielage zulassen.

Der Ausbau auf der Hochspannungsebene sei in dieser Region notwendig geworden, da vor allem bei industriellen Unternehmen der Energiebedarf stark angestiegen sei und vermehrt Anlagen aus erneuerbaren Energien integriert werden müssten, erklärt dazu Torsten Aulenbacher, Projektleiter für den Leitungsbau bei der Pfalzwerke Netz AG.

Langes Genehmigungsverfahren

Die steigende Nachfrage nach Strom ist kein kurzfristiger Effekt. Denn die ersten Planungen zum Bau der neuen Hochspannungstrasse haben laut Pfalzwerke bereits vor über acht Jahren begonnen; dabei wurden zunächst Verbindungsvarianten – Kabel oder Freileitung – geprüft. Außerdem mussten in den einzelnen Genehmigungsverfahren Streckenverlauf und Bauweise geklärt werden. Auch der Dialog mit Naturschutzverbänden, der Bevölkerung und Grundstücksbesitzern war zentraler Bestandteil der Vorbereitungen. Zusätzlich musste in über fünf Kilometer langen Teilstücken in einem aufwendigen Prüfungsverfahren sichergestellt werden, dass sich keine Munition oder Bomben aus den Weltkriegen in der Erde befinden.

Die Trassenfindung war dann 2018 beendet und nachdem alle Genehmigungen vorlagen, konnten die Arbeiten Ende 2020 mit der Errichtung der unterirdischen Leerrohranlage beginnen. Aktuell laufen die Tiefbauarbeiten, ab September sollen dann die Kabel – 36 Kabeltrommeln – in die Leerrohre eingezogen werden. Anschließend wird wieder verfüllt. Parallel dazu läuft der aufwendige Tausch von einem standortgleichen Mast am Anfang der Kabeltrasse in Fehrbach. Auch die Zuwegung wird vorbereitet.

Ein neues Umspannwerk

Parallel zu diesen Arbeiten läuft der Bau des neuen Umspannwerkes in Vinningen. Dieses war notwendig geworden zur weiteren Verteilung der übertragenen Energie, wofür sich der Standort Vinningen als technisch und wirtschaftlich sinnvollste Lösung ergeben habe, so Jonas Greiner, Projektleiter für den Bau des Umspannwerkes bei der Pfalzwerke Netz AG. Damit wird die alte Anlage in Vinningen ersetzt. Das neue Schalthaus verfügt zudem über weitere technische Ausstattungen.

Das Umspannwerk wird später an das neue 110-Kilovolt-Netz angeschlossen. Dazu wird ein 110-Kilovolt-Feld im Umspannwerk errichtet. Dort wird über einen Transformator die Spannung von 110 auf 20 Kilovolt transformiert. Die Leistung des dafür benötigten Transformators (63 Megavoltampere) ist laut Pfalzwerke aktuell die größte eines einzelnen Transformators im eigenen Netzgebiet und kommt bisher nur noch im Umspannwerk in Weselberg zum Einsatz.