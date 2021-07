Auch in diesem Jahr wird es kein Walnussfest in Großbundenbach geben. Das kündigte Wolfgang Rapp, Vorsitzender des Großbundenbacher Ortsverschönerungsvereins, an.

Die 13. Auflage des beliebten Festes – coronabedingt fällt es jetzt zum zweiten Mal aus – ist für 2022 geplant. Traditionell soll es am zweiten Sonntag im September stattfinden. Rapp sieht derzeit Probleme, eine ausreichende Anzahl von heimischen Standbetreibern zu finden. „Es gibt Probleme bei den Standbetreibern aus dem Ort“, sagte er und macht insbesondere Altersgründe dafür verantwortlich.

Rapp geht davon aus, dass sich der Gesangverein und die Kirchengemeinde nicht mehr beteiligen werden. „Wir sollten schon darauf achten, dass wir das Fest überwiegend mit Ständen aus dem Dorf heraus stemmen können“, sagte er und ergänzte: „Wenn nur noch 40 Prozent der Standbetreiber aus dem Dorf kommen, dann möchte ich das nicht mehr mitorganisieren.“

Er bittet darum, dass sich potenzielle Interessenten schon jetzt Gedanken über eine Teilnahme machen. „Es können auch gerne Leute aus Kleinbundenbach und Käshofen sein, die hier mitmachen“, ergänzte er und hofft auf die Teilnahme der Nachbarn.

Das Großbundenbacher Walnussfest gibt es seit 2008. Ein besonderes Merkmal sind die vielen Gerichte, Getränke und Angebote mit der Walnuss als Zutat, weil es in dem Dorf so viele Walnussbäume gibt. Das Fest zieht bei gutem Wetter Tausende von Besuchern an.