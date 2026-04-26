Pfalzgut versorgt Krankenhäuser, Hotels und Altenheime mit Lebensmitteln – inzwischen in dritter Generation. Warum Janick Lutz am Standort Waldfischbach-Burgalben festhält.

Die weißen Laster mit dem rot-blauen Schriftzug sind in der Region gut bekannt: Der Pfalzgut Frischdienst hat seinen Hauptsitz in Waldfischbach-Burgalben und beliefert Großküchen im Südwesten Deutschlands mit Lebensmitteln. Vor allem Altenheime und Krankenhäuser, aber auch Schulen, Kindergärten, Hotels und Großküchen.

Pfalzgut hat sechs Niederlassungen. An drei davon werden Waren angeliefert, gelagert und kommissioniert: in der Firmenzentrale in Waldfischbach-Burgalben, in Achern im Schwarzwald und in Wiebelsheim im Hunsrück. Die Standorte in Saarbrücken und Eberdingen in der Nähe von Stuttgart sind Umschlagslager, wo die fertig verpackte Ware über Nacht gelagert wird, bevor sie am nächsten Morgen an die umliegenden Kunden verteilt wird. Dazu kommt seit vier Jahren das Unternehmen Deneke Frischdienst, das Pfalzgut übernommen hat. Die Akquisition soll ihren Namen behalten, der in der Gegend um Frankfurt bekannt sei.

Rund 40 Auslieferungsfahrzeuge sind im Südwesten Deutschlands unterwegs. Foto: Meike Frank

Rund 40 Auslieferungsfahrzeuge sind im Einsatz. Dazu kommen ein Gliederzug und drei Sattelzüge, die zum Austausch von Waren zwischen allen Niederlassungen der Firma Pfalzgut genutzt werden.

Pfalzgut hat derzeit zwei Geschäftsführer: Janick und sein Vater Steffen Lutz. Allerdings: „Aus dem operativen Geschäft hat sich mein Vater weitestgehend rausgezogen.“ Doch der 64-Jährige kümmere sich um die EDV und den Fuhrpark. Die Integration von Deneke habe der Seniorchef weitgehend übernommen.

Im Trockenlager sind Nudeln, Konserven und anderes, das nicht gekühlt werden muss, aufgereiht. Foto: Meike Frank

Kein Wechsel Richtung Rheinschiene

Der Hauptstandort soll im Gewerbegebiet von Waldfischbach-Burgalben bleiben. Dabei wohnt die Familie in Kaiserslautern, und Pfalzgut macht den überwiegenden Teil des Geschäfts entlang des Rheins, von Karlsruhe bis Heidelberg, erzählt Lutz. „Aber eine Firma, das sind ja nicht nur Gebäude. Dahinter stehen Menschen und Familien, die wir nicht einfach mitnehmen könnten.“ Und auf dem Gelände der Zentrale wird es eng. Die Firma hat mehrmals angebaut, vergangenes Jahr das Nachbargelände mit einer Lagerhalle gekauft. Dort werden im Moment Artikel wie Nudeln und Reis gelagert, die Pfalzgut in großen Mengen einkauft. Mittelfristig will Pfalzgut ein Tiefkühllager bauen. Die Produktinnovationen in diesem Bereich seien immens, das könne die Firma derzeit nicht abbilden.

Das Kühllager mit den Frischeprodukten war von Anfang an das Herzstück des Unternehmens. Foto: Meike Frank

Nahe des Hauptsitzes hat das Unternehmen ein Gebäude für die Tochterfirma TLD angemietet, die Servicegesellschaft mit Kfz-Werkstatt, Kühlanlagenmechaniker und Qualitätsmanagement. Auch die Touren werden dort geplant. Für ein mittelständisches Unternehmen dieser Größe verfüge Pfalzgut über ein sehr gutes EDV-Team, meint Lutz. „Das IT-System war schon immer das Steckenpferd meines Vaters.“ Beispielsweise würden GPS-Daten und Temperaturanzeigen der Auslieferfahrzeuge von Waldfischbach-Burgalben aus überwacht. Auch das Warenwirtschaftssystem sei selbst entwickelt.

Start in Pirmasens

„Gegründet hat das Unternehmen mein Opa.“ Zwei weitere Gesellschafter sind inzwischen ausgeschieden. Janick Lutz hat 2012, noch als Student, die Anteile des letzten übernommen. Großvater Walter Lutz war Molkereidirektor in Kaiserslautern bei der damaligen Pfalzmilch. „Pfalzgut“ war ein Markenname der Molkerei. Lutz gliederte den Bereich Frischdienst aus und nahm den Namen mit.

Temperatur und GPS-Daten der Laster werden vom Hauptsitz in Waldfischbach-Burgalben aus überwacht. Foto: Meike Frank

Am Pfalzmilch-Standort in der Pirmasenser Maximilianstraße begann das neue Unternehmen 1986 seine Arbeit. Das 40. Jubiläum wird Ende des Sommers beim Betriebsfest gefeiert. Etwa 130 Mitarbeiter arbeiten laut Lutz bei Pfalzgut, dazu kommen rund 70 von Deneke. Die Familie Lutz setze auf starke Mitarbeiter. Vergangenes Jahr hätten einige ihr 35. Dienstjubiläum gefeiert, für manchen ist die Rente in Sichtweite. „Ich weiß, dass ich da zwei Leute brauche, um einen zu ersetzen“, verdeutlicht Janick Lutz.

Dokumentation ohne Mehrwert für Firmen

Bürokratische Regeln machen dem Lieferunternehmen das Leben schwer: Lutz denkt hier etwa an Pausenregeln für Lastwagenfahrer, die er nur im Fernverkehr für sinnvoll hält, wenn Fahrer stundenlang auf gerader Strecke unterwegs sind. „Wir fahren aber maximal anderthalb bis zwei Stunden zum ersten Kunden“, sagt der Geschäftsführer, der gerne mal mitfährt. „Wenn es blöd läuft, ist der Fahrer auf dem Rückweg, wenn seine Fahrtzeit von viereinhalb Stunden endet“, dann muss er pausieren.

Aufwendige Dokumentationspflichten brächten Pfalzgut selbst keinen Mehrwert. Als Beispiel nennt Lutz die stichprobenartigen Anfragen des Kraftfahrtbundesamts nach den Lieferungen der vergangenen Tage: Welche Waren werden mit welchem Fahrzeug über welche Strecke transportiert? „Mit dem Ausfüllen dieses Fragebogens sind bei uns fünf Leute beschäftigt. Dabei hat es für unsere Wertschöpfung null Belang.“ Das frustriere gelegentlich und mindere den Spaß an der Arbeit. Auf große Verbesserungen unter der neuen Regierung setzt Lutz nicht. „Wenn wir auf politische Hilfe warten oder hoffen, werden wir nicht weiterkommen. Wir haben unsere Probleme schon immer selbst gelöst“, sagt der Geschäftsführer.