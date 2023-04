Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gleich zwei Neustarts gibt es diese Woche in Saalstadt in der Festhalle: Zum einen übernimmt Tobias Dexheimer (35) offiziell die Gaststätte als Pächter und zum anderen kann er ab Mittwoch – wie fast überall in Rheinland-Pfalz – Gäste in seinem neuen Betrieb endlich persönlich bewirten.

Der Bestell- und Abholservice läuft schon seit einigen Tagen, und die Kuriere „haben alle Hände voll zu tun“, berichtet Tobias Dexheimer. Am Mittwoch wird wegen