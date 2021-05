Mit dem Masterplan Klimaschutz hat sich Kaiserslautern zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2050 rund 95 Prozent der Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 einzusparen. Deshalb hat der Stadtrat vergangene Woche beschlossen, dass in Kaufverträgen für das Pfaff-Gelände die Nutzung eines Netzes zur Wärmeversorgung verankert wird. Der Antrag der Grünen-Fraktion, einen Anschlusszwang auch im Gewerbegebiet Nord-Ost umzusetzen, ließ sich so allerdings nicht umsetzen.

Bereits 2017 hatte der Stadtrat beschlossen, das Pfaff-Areal als „klimaneutrales Quartier“ zu entwickeln. Dazu gehört der Plan der Stadt, eine Wärmeversorgung mit industrieller Abwärme für das Gelände umzusetzen. Bei Kaufverträgen für Flächen oder Immobilien auf dem Pfaff-Gelände – egal ob neue Gebäude oder zu sanierender Altbestand – wird daher, wo immer technisch möglich, ein Nutzungszwang dieser noch aufzubauenden Wärmeversorgung festgeschrieben. Das hat der Stadtrat vergangene Woche mehrheitlich beschlossen.

Käufer werden damit verpflichtet, die gesamte benötigte Wärmeenergie für Heizung und warmes Wasser über dieses Netz zu beziehen. Eigene Anlagen sind nicht erlaubt. Abwärme aus Prozessen in den Gebäuden kann allerdings selbst genutzt oder in das Netz eingespeist werden. Außerdem wird in den Verträgen festgehalten, dass der Wärmeliefervertrag an einen neuen Eigentümer übergeht, falls das Gebäude oder Grundstück einmal weiterverkauft wird.

Bei Privatgrundstücken nicht möglich

Ein ähnliches Vorgehen hatten die Grünen im Stadtrat für die zweite Erweiterung des Gewerbegebietes Nord-Ost, Teil A, beantragt. Käufer von Grundstücken sollten durch städtebauliche Verträge zum Anschluss an die grüne Fernwärme der Stadtwerke Kaiserslautern verpflichtet werden, die vonseiten der Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern nahe am Gewerbegebiet produziert werde. Das sei insbesondere bei Neubauten wichtig, weil diese über das Jahr 2050 hinaus genutzt werden, begründeten die Grünen ihren Antrag. Sollte es bei der Erschließung des Gebietes mit Fernwärme zu Problemen kommen, soll der Bauausschuss klären, wie die Wärme anderweitig aus erneuerbarer Energie erzeugt werden kann, hieß es im Antrag der Grünen.

Laut Oberbürgermeister Klaus Weichel gehören aber einige Flächen in diesem Bereich Privatleuten. Bei einem Verkauf von privat an privat sei es nicht möglich, die Fernwärmenutzung mit einem städtebaulichen Vertrag zu verankern, so der OB. Der Anschlusszwang soll aber für die Grundstücke umgesetzt werden, für die es möglich ist.