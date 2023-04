Eine komplett neue, stark verjüngte Vorstandschaft haben die Mitglieder des Pfälzerwaldvereins Leimen gewählt. An der Spitze stehen Mathias Langner und sein Stellvertreter Pascal Rivera Campos. Karl Rösel wurde damit nach rund 37 Jahren abgelöst.

Die Mitglieder des Pfälzerwaldvereins Leimen haben nicht nur neu gewählt sondern ihren langjährigen Vorsitzenden Karl Rösel für seine Verdienste zum Ehrenmitglied ernannt. Der neue Vorsitzende Mathias Langner betonte, dass künftig der Spaß und die Gemeinschaft im Vordergrund stehen sollen. „Der PWV kämpft um seine Zukunft“. Diese RHEINPFALZ-Schlagzeile vom 10. Juni 2022 ist hinfällig. 34 Stimmberechtigte gaben dem im Jahr 1908 gegründeten Verein seine Überlebensfähigkeit wieder zurück. Die war sehr stark eingeschränkt, nicht nur durch Corona, sondern auch deshalb, weil Karl Rösel seit einigen Jahren die Vorstandschaft alleine innehatte. Der 84-jährige Senior ist ein PWV-Urgestein. Er gehörte dem PWV seit 1974 an. Von 1982 bis 1986 war Rösel Stellvertreter des Vorsitzenden; ab 1986 leitete er an vorderster Stelle die Geschicke des Ortsvereins. Mittlerweile kann der PWV in diesem Jahr sein 115-jähriges Bestehen feiern. Auf dieser langen Wegstrecke wurde Rösel von Dieter Reißel begleitet, der für 50 Jahre PWV-Mitgliedschaft geehrt wurde. Die höchste Auszeichnung standen die Mitglieder ihrem nun ehemaligen Vorsitzenden Karl Rösel mit der Ernennung zum Ehrenmitglied zu.

Der Geehrte zeigte sich sichtlich zufrieden mit der Gesamtentwicklung. Neue, junge Mitglieder, die sich auch für ein dörfliches Gemeinschaftsleben interessierten und einsetzten, gebe dem Verein eine positive Zukunft, so Rösel. Für ihn war die 100-Jahr-Feier im Jahr 2008 der Höhepunkt der bisherigen Vereinsgeschichte, wie er erinnerte.

Sommerfest im Schamborner Tal geplant

Nach seiner Wahl zum Vorsitzenden schilderte Mathias Langner, dass es einer Spontanidee zu verdanken sei, dass die Geschichte der PWV-Ortsgruppe fortgeschrieben wird. Sein Dank galt dabei auch Niklas Müller, der die Spontanidee zur Umsetzung brachte. Der neue stellvertretende Vorsitzende, Pascal Rivera Campos erklärte, dass man bestrebt sei, einen Teil zum gesellschaftlichen , dörflichen Zusammenleben beizutragen. Als nächstes Vorhaben wird ein Sommerfest zum 115. Jubiläumsjahr an der PWV-Schutzhütte „Karlsmühle“ im Schamborner Tal anvisiert. Auch will man einen Wanderplan für die zweite Jahreshälfte 2023 und regelmäßige Stammtischtreffen anbieten.

Die Neuwahlen

Vorsitzender Mathias Langner; Stellvertreter: Pascal Rivera Campos; Schatzmeister: Dirk Dreffkorn; Kassenprüfer: Pascal Sohn, Christoph Sommer, Niklas Müller; Schriftführerin: Viktoria Jäger; Wanderwart: Pascal Rivera Campos, Niklas Müller; Wegewart: Felix Dressler, Sebastian Heil; Hüttenwart: Pascal Sohn; Jugendwartin: Viktoria Jäger, Anna Müller; Familienarbeit: Vivien Dreffkorn, Melanie Langner; Öffentichkeitsarbeit: Michelle Rivera Campos, Niklas Müller.