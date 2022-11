Keine wiederkehrenden Beiträge für den Straßenausbau zahlen in diesem Jahr die Bürger in Petersberg. Zwar gibt die Gemeinde 2022 voraussichtlich 518.000 Euro für den Straßenausbau aus, aber die Beiträge der vergangenen Jahre reichen aus, um die in diesem Jahr anfallenden Kosten zu decken.

Im Ausbauprogramm der Gemeinde enthalten sind der bereits laufende Ausbau der Straße „Am Dreiherrenstein“ sowie die Planungen für den Ausbau der Straße „Alter Kirchweg“. 362.000 Euro müssen die Bürger über wiederkehrende Beiträge zu diesen beiden Straßenausbaumaßnahmen beitragen. Diese Summe wurde in den vergangenen Jahren eingenommen. Petersberg hat bislang auf das sogenannte B-Modell gesetzt, bei dem über vier Jahre jährlich gleichbleibende wiederkehrende Beiträge erhoben werden.

Da derzeit über die laufenden Baumaßnahmen hinaus kein weiteres Ausbauprogramm besteht und wiederkehrende Beiträge von Gesetzes wegen nur erhoben werden dürfen, wenn konkrete Maßnahmen geplant sind, wechselt auch die Gemeinde Petersberg ins sogenannte A-Modell. Bei diesem werden die jährlich anfallenden Baukosten immer Cent-genau abgerechnet. Dieses Modell bietet deutlich mehr Rechtssicherheit, hat allerdings aus Sicht des Gemeinderates in Petersberg den Nachteil, dass die Bürger in einem Jahr mal nicht, im folgenden Jahr dafür mit sehr hohen Ausbaubeiträgen belastet werden.

Gleichmäßige Belastung über vier Jahre

Sollte mal wieder ein konkretes Ausbauprogramm aufgestellt werden, sei der Wechsel auf das B-Modell erneut möglich, erläuterte Gerhard Müller vom Bauamt der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben dem Rat. Das war den Ratsmitgliedern wichtig, um bei einem weiteren teuren Straßenausbau die Bürger über vier Jahre gleichmäßiger finanziell belasten zu können, ihnen zumindest Planungssicherheit geben zu können.

Bei den Bauarbeiten „Am Dreiherrenstein“ hat sich herausgestellt, dass die auszutauschende Bodenmenge größer ist, als ursprünglich geplant. Beim Test der Tragfähigkeit wurde ermittelt, dass Boden in der Stärke von 50 Zentimeter auszutauschen ist. Insgesamt wird 1,05 Meter tief ausgegraben, die Leitungen werden in einer Tiefe von einem Meter verlegt. Die Kosten für diese Verlegungsmaßnahme tragen zu 90 Prozent die Pfalzwerke.

Investiert wird in der Leichenhalle. Dort ist die Kühlung in der Leichenzelle defekt. Die aus den 1970er-Jahren stammende Kühlanlage wurde noch mit dem mittlerweile verbotenen FCKW betrieben. Ein Austausch ist also zwingend erforderlich. 5000 Euro kostet die neue Kühlung, die die Firma Bozek und Christmann installiert.