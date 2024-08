Per Stimmzettel haben die Wallhalber den Wechsel im Juni bereits vollzogen. In der Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch um 19 Uhr im Ludwig-Katz-Haus wird der Wählerwille umgesetzt: Mit Peter Sprengart (CDU) wird der neue Ortsbürgermeister ins Amt eingeführt.

„Ich weiß, dass eine Menge Arbeit auf uns zukommt. Die größte Baustelle, die mir, aber nicht nur mir, am Herzen liegt, ist der Kindergarten, dessen Zukunft geklärt werden muss“, sagt Sprengart. „Es ist wichtig, dass die Jüngeren über die Zukunft des Ortes, dessen Entwicklung mitentscheiden“, betont er und freut sich auf seine neue Aufgabe. Die Zusammenarbeit der Fraktionen der CDU, SPD und der Wählergruppe Bauer soll fortgesetzt werden. Das soll sich auch in der Gemeindeführung widerspiegeln. „Uns war wichtig, dass jede der drei Fraktionen vertreten ist“, sagt Sprengart. Entsprechend sehen die Vorschläge für die Beigeordnetenwahl aus: Hubert Scheerer (SPD) wird als Erster Beigeordneter vorschlagen, Volker Bauer (WG Bauer) als zweiter Beigeordneter – zudem wird es einen weiteren Beigeordneten geben. Für dieses Amt soll Torsten Albert (CDU) vorgeschlagen werden.