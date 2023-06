Gleich mit zwei Neuerungen wartete der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Donsieders für die Jahre 2023/2024 auf: zum einen ist es der erste Doppelhaushalt, den die Gemeinde erstellt hat. Gleichzeitig kann Ortsbürgermeister Peter Spitzer zum ersten Mal ein positives Ergebnis sowohl im Finanz- und Ergebnishaushalt präsentieren, und das gleich für beide Jahre.

„Ich freue mich wirklich, dass nun scheinbar gute Zeiten auf uns zukommen“, zeigte sich Spitzer bei der Diskussion des Plans bei der Sitzung des Gemeinderats sichtlich gelöst. Der Rat stimmte dem Haushalt geschlossen zu. Als Gründe für die positiven Zahlen hat er die vom Land geforderte Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer sowie die Senkung der Verbandsgemeinde-Umlage ausgemacht. „Gleichzeitig ist unser Investitionshaushalt sehr bescheiden“, wie er betont. Bei der Erklärung der Zahlen konnte Spitzer zudem von der Förderzusage des Leader-Projektes „Dorftreff“ berichten. Der soll in den Räumen des Bürgermeisteramtes entstehen und wird mit 13.500 Euro gefördert, bei Gesamtkosten von rund 24.000 Euro. Aufgrund der guten Finanzlage wurde der Haushaltsplan zudem um eine Spende über 1000 Euro an den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Donsieders ergänzt.

Investiert wird in die Außenanlage der Kindertagesstätte. „Seit elf Jahren haben wir dort jetzt zwei Gruppen und haben immer nur kosmetische Maßnahmen unternommen“, begründete Spitzer die geplanten Ausgaben von rund 10.000 Euro in den Jahren 2023/24. Weiterhin sind an der Eingangstür zur Schillerhalle die Ergänzung um einen Windfang eingeplant, die im Plan eingestellte Erneuerung der Tür an der Leichenhalle des Friedhofs wurde bereits im Rat beschlossen und ist beauftragt.

Haltestellen werden umgebaut

Die Erneuerung der Wasserleitung und Hausanschlüsse in der Hauptstaße (Einmündung Gartenstraße bis zur Burgalber Straße) waren eigentlich bereits im Sommer geplant, wie Spitzer informierte. Allerdings verzögere die Baustelle der Pipeline nun die Maßnahmen. „Hier sind wir verpflichtet, eine Durchfahrt zu gewährleisten“, erläuterte der Bürgermeister. Im Zuge der Baumaßnahmen, die nun vorausichtlich erst im Oktober beginnen, wird durch den Landesbetrieb Mobilität (LBM) gleichzeitig die Fahrbahndecke erneuert. Die Ortsgemeinde hat 30.000 Euro in den Haushalt eingestellt, um kaputte Bordsteine und weitere Asphaltflächen, die nicht im Umfang der LBM-Leistungen enthalten sind, zu sanieren.

In der Planung ist zudem der barrierefreie Umbau der ÖPNV-Haltestellen. Das Projekt werde vom LBM gefördert. Im ersten Schritt ist die Umgestaltung der Haltestelle in der Burgalber Straße vorgesehen. „Allerdings nur eine Seite“, wusste der Bürgermeister. „Es ist der erste Schritt, den wir auf diesem Weg gehen“, nach und nach würden die weiteren Haltestellen dann umgerüstet.