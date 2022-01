Peter Hoffmann hat sein Mandat im Rat der Verbandsgemeinde Hauenstein niedergelegt. Er gebe das Amt aus Altersgründen ab, teilte der 86-jährige Medizinprofessor der RHEINPFALZ mit.

Peter Hoffmann war 2019 für die FDP in den Rat, wo sein Wort besonderes Gewicht hatte, gewählt worden und hat sich seither immer wieder für den Erhalt der Verbandsgemeinde und gegen eine Zwangsfusion stark gemacht. Er habe den Eindruck, dass gerade in dieser Causa der Druck aus Mainz etwas nachgelassen habe. Und er habe die Hoffnung, dass man bei der Landesregierung wohl erkannt habe, dass eine Zwangsfusion mehr Nachteile als Vorteile mit sich brächte, vor allem für großen Ärger vor Ort sorgen werde. Hoffmann hatte sich seit 2016, als die Mainzer Landesregierung mit der Kommunalreform den Bestand der VG Hauenstein in Frage stellte – und nach wie vor stellt – stark in der Bürgerinitiative „Pro Annweiler“ engagiert, vertrat aber in den letzten Jahren vehement den Standpunkt, dass die VG Hauenstein erhalten werden müsse. Unter anderem hatte er diese Position in einem Schreiben an Ministerpräsidentin Dreyer vertreten.

Sein Entschluss, das Ratsmandat aufzugeben, falle ihm auch deshalb leichter, weil sein Mandat von einer Frau übernommen werden. „Für mich wird Katja Leidner nachrücken. Und damit erhält der Rat endlich eine weibliche Stimme“, sagte Peter Hoffmann. Bislang sind im Hauensteiner Verbandsgemeinderat ausschließlich Männer vertreten.