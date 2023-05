Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der katholische Kindergarten in Lemberg will mehr Geld von der Gemeinde für das Personal. Durch die Gesetzesänderung auf Landesebene muss das Personal aufgestockt werden. Für diesen Mehraufwand soll die Gemeinde rund 13.000 Euro pro Jahr mehr zahlen, was der Gemeinderat am Donnerstag mit Bauchgrimmen genehmigte.

„Es soll katholischer Kindergarten dranstehen, aber zahlen wollen sie nix“, machte Albert Buchmann (CDU) seinem Unmut über die Forderungen der katholischen Kirche Luft. Wobei die Katholiken