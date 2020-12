Ein Jahresausklang ohne einen neuen Heimatkalender in Rieschweiler-Mühlbach? Liebevoll zusammengestellt und produziert von Paul Wagner? Eigentlich undenkbar. Dachte sich wohl auch der Ehrenvorsitzende des Heimatvereins, der auch für 2021 einen Kalender mit Motiven der Doppelgemeinde bereit hält. Bestellungen für Kalender nimmt Wagner per E-Mail entgegen – an pawari@t-online.de). Die Kalender kosten fünf Euro. Den Erlös will Wagner spenden, wie er mitgeteilt hat.