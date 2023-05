Sparkassenbetriebswirt, Kommunalpolitiker und Freizeitsportler: Das vereinigt der Trulber Paul Gerlach, der am Dienstag seinen 80. Geburtstag feiert.

Seinen 80. Geburtstag feiert Paul Gerlach am Dienstag zuhause, dort wo er seit 1975 wohnt, Im Brühl 19, das damals in Trulben Neubaugebiet war. Er war Sparkassenbetriebswirt, Kommunalpolitiker und Freizeitsportler. Der Jubilar wurde in Trulben geboren und wechselte von der dortigen damaligen Volksschule auf das Pirmasenser Leibniz-Gymnasium. Das verließ er 1960 nach der mittleren Reife, um danach bei der Sparkasse Südwestpfalz in Pirmasens den Beruf des Bankkaufmanns zu erlernen. Als Sparkassenbetriebswirt ging er dort 2003 in Rente. In doppelter Hinsicht an seiner Seite: Ehefrau Ursula, geborene Nikolaus, die er 1971 geheiratet hatte, arbeitete wie er bei der Sparkasse Südwestpfalz. 1973 begannen sie mit dem Bau des Eigenheimes, das 1975 bezogen wurde. Im Jahr darauf wurde durch die Geburt des Sohnes Thorsten die Familie komplettiert.

Seit 1972 gehört der Jubilar der CDU an und wurde gleich Schatzmeister im Trulber Ortsverein. Erstmals zog er 1979 in den Ortsgemeinderat seiner Heimatgemeinde ein. Nachdem er 1999 schon die aktive politische Tätigkeit beendet hatte, zog er 2004 erneut in den Ortsgemeinderat ein. 2009 war dann endgültig Schluss. 1979 war er Fraktionsvorsitzender der CDU geworden und übernahm 1994 das Amt des zweiten Ortsbeigeordneten. Eine Periode, von 1989 bis 1994, gehörte er zudem dem Verbandsgemeinderat Pirmasens-Land an. „In all den Jahren war für mich die 700-Jahr-Feier Trulbens im Jahre 2007 das herausragende kommunalpolitische Ereignis“, erinnert sich Gerlach.

Schon immer sportbegeistert

Der Senior ist sportbegeistert und interessiert sich vor allem für Fußball und Leichtathletik. Inzwischen im sechsten Jahrzehnt Bezieher DER RHEINPFALZ und ist bekennender FCK-Fan. Im Jahr 1958 hatte er in der B-Jugend des Sportvereins Trulben mit dem Fußballspielen begonnen und wurde gleich Meister. Aktiv war er durchgängig bis zu den Alten Herren. In der Leichtathletik war er jahrzehntelang aktiv im Langstreckenlauf. So war er bei Internationalen Volksläufen in der ganzen Pfalz unterwegs und brachte zusammen mit Läuferkollegen in den 70er-Jahren den „Internationalen Volkslauf“ für einige Jahre nach Trulben. 1988 hat er bei der Gründung der Joggingabteilung beim SV Trulben mitgewirkt. Nicht zuletzt wegen einer schweren Knieverletzung war dann auch mit dem Sport im Jahre 2009 auch hier das Ende gekommen. „Von all dem bleibt mir der einwöchige Besuch der Olympischen Spiele 1972 in München und für eine Woche die Verfolgung der Leichtathletikweltmeisterschaften 1993 in Stuttgart in Erinnerung“, denkt der rüstige Jubilar gerne zurück.

Mit nun 80 Jahren prüft er nur noch die Kassen der örtlichen CDU und des VdK-Ortsverbandes, sorgt sich um das Haus und dessen Gelände. Er hat genügend Freiräume, um sich mit früheren Arbeitskollegen, früheren Trulbener Seniorenwanderern und Skatfreunden zu treffen, um so dem Lebensabend schöne Zeiten abzugewinnen.