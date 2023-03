Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Optimismus und Mut zum Risiko – ohne diese Eigenschaften wäre manche Geschäftsidee nicht umgesetzt worden. Vor allem in schwierigen Zeiten wie diesen. Mitten in der Pandemie hat die Einzelhändlerin Patricia Krebs ihr Geschäft „Patty Mode und Schuhe“ Anfang 2021 in der Dahner Ortsmitte eröffnet. Und sie schaut weiterhin mit Zuversicht nach vorne.

Nein, sie habe diesen Schritt nicht bereut, sagt Patricia Krebs klar. Auch wenn es manchmal Momente gegeben habe, in denen sie gezweifelt habe. Zuerst die Beschränkungen infolge